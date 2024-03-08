ЛОВА оприлюднила список організацій, причетних до втечі ухилянтів через систему «Шлях»
Публікуємо перелік 62 організацій
Львівська обласна військова адміністрація (ЛОВА) надала антикорупційному виданню NGL.media список громадських організацій і благодійних фондів, чиї водії порушили строки перебування за кордоном. Мова йде про майже 1800 чоловіків призивного віку, які скористались системою «Шлях». Про це 8 березня повідомило NGL.media.
NGL.media припускає, що оприлюднені ЛОВА дані можуть бути не повними, оскільки ґрунтуються виключно на підставі листів Державної прикордонної служби (ДПСУ), яка періодично інформує ЛОВА про порушення внесеними до системи «Шлях» волонтерами термінів перебування за кордоном. Тому, якщо ДПСУ не надсилала таких листів щодо певних організацій, то їх відповідно не буде у цьому списку.
Загалом у наданому NGL.media списку є 62 організації, від яких через систему «Шлях» виїхали і вчасно не повернулися 1786 чоловіків призивного віку. Зокрема 137 представників миколаївського осередку товариства «Просвіта» порушили терміни перебування за кордоном. Цю організації, яка є лідером за кількістю порушників, очолює Наталія Муха – родичка голови ЛОВА Максима Козицького.
Публікуємо перелік організацій та кількість чоловіків, які вчасно не повернулись в Україну:
- Миколаївське міське об’єднання товариства «Просвіта» – 137
- БО «БФ «Легіон Січових Стрільців» – 121
- ГО «Комісія із боротьби з корупцією м. Самбір» – 103
- БО «БФ «Промінь нашої надії» – 91
- БО «БФ «Відродження нашої України» – 84
- БО «БФ «Наші добрі справи» – 63
- БО «БФ «Байрактар» – 60
- БО «БФ «Здійснити мрію» – 58
- БО «БФ «Сприяння та допомоги» – 55
- БО «БФ «Світ любові» – 52
- ГО «Наш світогляд» – 49
- ГС «Українська гільдія активістів» – 48
- БО БФ «Рідна ненька» – 45
- ГО «Громадська екологічна ініціатива» – 44
- БФ «Чистий Київ» – 44
- ГО «Небайдужі громадяни» – 40
- БФ «Український джавелін» – 40
- ГО «Ідея єдності» – 39
- БФ «Збройні волонтери України» – 39
- ЛОБФ «Темп» – 37
- ЛОБФ «Св. Анни і Св. Петра» – 35
- БО БФ «Код-Паляниця» – 30
- БФ «Козацький гарт» – 29
- ГС «Українська народна сила» – 28
- БО БФ «Промінь допомоги» – 28
- ГО «Громадська турбота» – 27
- Західно-українська автотранспортна асоціація – 27
- ГО «Корпус сприяння армії» – 26
- БО «БФ «Ремігранти» – 24
- ГО «Наше ідеальне місто» – 23
- УСФ «Львівські леви» – 23
- БО «БФ «Наша мрія» – 18
- МБФ «Загін небайдужих» – 17
- БФ «Гуманітарний конвой нації» – 16
- ГО «Ініціатива та порядок» – 15
- БФ «Мрія малечі» – 15
- Асоціація громадських об’єднань з реалізації гуманітарних програм та програм соціального захисту населення – 15
- БО «БФ «Підтримай Азов» – 14
- БО «Фонд «Український легіонер» – 13
- БФ «Мир. Країна. Свобода» – 12
- БФ «Національний шлях» – 12
- ГО «Ініціатива Е+» – 11
- ГО «Освітньо-європейський центр Феодосії Колесник» – 10
- БО «БФ Хоуп.юа» – 10
- ГО «Хто як не ми?!» – 9
- МБФ «Оберіг надії» – 7
- Рада оборони Стрийської громади Стрийського району – 6
- БФ «Пліч-о-пліч» – 6
- БО БФ «Соціальні стратегії» – 6
- ГО «Руки надії» – 5
- ГО «Асоціація сприяння будівельно-інвестиційної діяльності» – 3
- ГО «Всеукраїнський альянс громадян соціально-патріотичних проектів та національного розвитку «Пліч о пліч» – 3
- Центр НПВ імені Кирила Осьмака Самбірського району Львівської області – 2
- БО «МБФ «Чисте небо» – 2
- БО «Фонд невідкладної допомоги ЗСУ «Чисте небо» – 2
- БО «Фонд допомоги вимушено переселеним людям» – 2
- Військова частина А1145 – 1
- Асоціація «Євротерм Україна» – 1
- БО «БФ «Гілка оливи» – 1
- ГО «Спілка підприємців Самбора» – 1
- БФ «Саппортерс оф Юкрейн» – 1
- БФ «Екватор» – 1