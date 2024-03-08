Львівська обласна військова адміністрація (ЛОВА) надала антикорупційному виданню NGL.media список громадських організацій і благодійних фондів, чиї водії порушили строки перебування за кордоном. Мова йде про майже 1800 чоловіків призивного віку, які скористались системою «Шлях». Про це 8 березня повідомило NGL.media.

NGL.media припускає, що оприлюднені ЛОВА дані можуть бути не повними, оскільки ґрунтуються виключно на підставі листів Державної прикордонної служби (ДПСУ), яка періодично інформує ЛОВА про порушення внесеними до системи «Шлях» волонтерами термінів перебування за кордоном. Тому, якщо ДПСУ не надсилала таких листів щодо певних організацій, то їх відповідно не буде у цьому списку.

Загалом у наданому NGL.media списку є 62 організації, від яких через систему «Шлях» виїхали і вчасно не повернулися 1786 чоловіків призивного віку. Зокрема 137 представників миколаївського осередку товариства «Просвіта» порушили терміни перебування за кордоном. Цю організації, яка є лідером за кількістю порушників, очолює Наталія Муха – родичка голови ЛОВА Максима Козицького.

Публікуємо перелік організацій та кількість чоловіків, які вчасно не повернулись в Україну: