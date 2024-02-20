Справу керівниці апарату передали до суду

Колишнього голову Чернівецької ОВА підозрюють у незаконному переправленні військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Проти його спільниці, керівниці апаратом ОВА, вже направили обвинувальний акт в суд. Загалом, за версією слідства, колишні чиновники причетні до переправлення за кордон 206 чоловіків призовного віку. З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що йдеться про екс-очільника ОВА Сергія Осадчука та екс-керівницю апарату адміністрації Анну Цибуляк-Кустевич.

Як повідомили в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції 20 лютого, під час слідства правоохоронці встановили, що після початку повномасштабних бойових дій на території України організатори незаконного каналу мали доступ до формування списків на виїзд в системі «Шлях». Чиновники обіцяли ухилянтам за гроші допомогти «офіційно» виїхати з країни.

«Минулого року правоохоронці провели майже два десятки обшуків за місцями проживання, в службових приміщеннях та транспортних засобах фігурантів. Вилучили документацію, компʼютерну техніку та «чорнові» записи. У результаті опрацювання виявлених речових доказів було встановлено 206 осіб, які після незаконного перетину кордону не повернулися на територію України», – повідомили в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

Як писав місцевий сайт «БукІнфо», у грудні 2022 року оперативники обшукали житло екс-очільника Чернівецької ОВА та помешкання його матері. Також обшукали будинок колишньої керівниці апарату ОВА. Тоді чиновниці обрали запобіжний захід – домашній арешт.

Обвинувачення проти керівниці апарату працівники департаменту стратегічних розслідувань передали в суд за ч. 2 ст. 332 та ч. 3 ст. 362 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон та несанкціоновані дій з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах). Слідство щодо Сергія Осачука ще триває. Також поліцейські встановлюють інших посадовців, причетних до корупційної схеми.

Сергій Осачук очолював Чернівецьку ОВА з 22 листопада 2019 року до 11 липня 2022 року, коли президент звільнив його з посади. Згодом стало відомо, що колишній начальник ОВА розпочав службу у війську. 4 жовтня Наказом Голови Державної прикордонної служби України Сергієві Осачуку надали чергове військове звання – полковника – достроково.