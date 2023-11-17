Внесену раніше заставу суд передав в держбюджет

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід стосовно колишнього голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка, якого підозрюють у вимаганні і одержанні хабара від тернопільського підприємця. Чиновнику назначили цілодобовий домашній арешт. Заставу в розмірі понад 805 тис. грн передали в державний бюджет.

Клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури суддя ВАКСу задовільнив під час засідання 17 листопада. Ухвалили рішення про зміну запобіжного заходу із визначеної застави на цілодобовий домашній арешт.

«Підозрюваному заборонено залишати місце проживання, яке знаходиться у Тернополі, строком на 2 місяці. Також слідчий суддя задовольнив та ухвалив рішення звернути у дохід держави заставу у розмірі 805 200 грн, внесену раніше як заставу за колишнього голову Тернопільської обласної ради», – йдеться в повідомленні ВАКС в п’ятницю, 17 листопада.

Також Михайло Головко повинен прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи, здати на зберігання закордонний паспорт та носити електронний браслет. Термін дії ухвали суду до 17 січня 2024 року включно.

Нагадаємо, колишнього голову Тернопільської обласної ради підозрюють у вимаганні та отриманні хабара в особливо великих розмірах. Він та ще двоє колишніх заступників голови Тернопільської ОВА Володимира Труша Ігор Гайдук та Ігор Дем’янчук вимагали від підприємця 1,8 млн грн. Працівники НАБУ і САП 26 червня затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка.

Вищий антикорупційний суд 28 червня обрав запобіжний захід Михайлу Головку, Ігорю Дем'янчуку та Ігорю Гайдуку. Посадовці сплатили грошову заставу у розмірі понад 805 тис. гривень.

26 жовтня депутати Тернопільської обласної ради проголосували за звільнення Михайла Головка, якого підозрюють у хабарництві, з посади голови. За відповідне рішення обранці проголосували одноголосно. Рішення приймалося таємним голосуванням.