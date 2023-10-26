За відставку Михайла Головка депутати проголосували одноголосно

Депутати Тернопільської обласної ради проголосували за звільнення Михайла Головка, якого підозрюють у хабарництві, з посади голови. За відповідне рішення обранці проголосували одноголосно. Рішення приймалося таємним голосуванням.

26 жовтня депутати Тернопільської обласної ради зібралися на збори, під час яких проголосували за проведення позачергової сесії Тернопільської обласної ради сьомого скликання. «За» проголосували 49 депутатів із 51 зареєстрованого.

На сесійне засідання винесли лише два питання. Перше – це надання мандату новій депутатці від партії «Довіра» Ользі Соколишин. Друге – звільнення Михайла Головка з посади голови Тернопільської обласної ради.

Депутати таємним голосуванням звільнили Михайла Головка з посади голови Тернопільської обласної ради. За це рішення проголосували одноголосно 51 депутат, який зареєструвався в сесійній залі. Загалом в облраді налічується 63 обранці.

Також тимчасово виконуючим обов’язки голови Тернопільської обласної ради стане перший заступник Головка Володимир Болєщук.

Додамо, що Михайло Головко – перший голова, якого депутати відправили у відставку. Обранці і раніше намагалися звільнити Головка з посади, однак чиновник після оголошення йому про підозру у хабарництві двічі брав відпустку. Через п’ять місяців депутати зібрали необхідну кількість голосів, щоб провести збори обранців і самотужки відкрити позачергову сесії Тернопільської облради.

За інформацією ZAXID.NET 25 жовтня Михайло Головко перервав відпустку для того, щоб вийти на роботу. Під час сесії він перебував у своєму кабінеті. Після закінчення засідання чиновник запросив журналістів до себе і прокоментував рішення депутатів. Михайло Головко зазначив, що не визнає рішення за результатами голосування депутатів і позиватиметься до суду, повідомив телеканал «Тернопіль1».

«Сьогоднішню подію мені важко назвати сесією. Бо сесії не було, вона передбачена 8 листопада, згідно з законом. Чотири місяці чекали, а тепер треба було вже знімати. Це що відбулося сьогодні, можливо йде знищення місцевого самоврядування. Я переконаний у своїй правоті, і доведу це в суді. Я готовий йти, але давайте зробимо це законно», — відзначив Михайло Головко.

Нагадаємо, працівники НАБУ і САП 26 червня затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників начальника Тернопільської ОВА за вимагання та отримання хабара від підприємця. Посадовці за 1,8 млн грн обіцяли бізнесмену віддати йому борг з держбюджету за вже виконанні ремонти доріг і скверів.

Вищий антикорупційний суд 28 червня обрав запобіжний захід Михайлу Головку, Ігорю Дем'янчуку та Ігорю Гайдуку. Посадовці сплатили грошову заставу у розмірі понад 805 тис. гривень.

Голова Тернопільської облради дав брифінг журналістам і заявив, що він продовжує роботу в виборному органі, адже його суд не відсторонив від виконання своїх обов'язків. Однак після того, як у ВАКСі розглядали клопотання прокурора САП про відсторонення голови Тернопільської облради Михайла Головка від займаної посади, чиновник взяв відпустку.

25 жовтня ВАКС не продовжив запобіжний захід Михайлу Головку. Відтепер чиновник може не носити електронного браслета і вільно виїжджати за межі області.