За рішенням ВАКС голова облради може повернутися на роботу

Суддя ВАКС Ярослав Шкодін не задовольнив клопотання прокурора САП Артема Стельмаха про відсторонення голови Тернопільської облради Михайла Головка. Прокурор у засіданні наполягав на тому, що голова облради, перебуваючи на своєму робочому місці, може впливати на свідків справи про хабар. Однак, після рішення судді ВАКС Михайло Головко може повернутися на роботу.

Засідання щодо розгляду про відсторонення Михайла Головка від займаної посади відбулося у Вищому антикорупційному суді в понеділок, 17 липня. Суддя ВАКС Ярослав Шкодін в задоволенні клопотання відмовив.

Раніше прокурор САП пояснював у коментарі Суспільне.Тернопіль, що Михайла Головка необхідно відсторонити від займаної посади через те, що є ризик, що він може впливати на свідків по справі у вимаганні та одержані хабара.

Адвокати Михайла Головка розповіли, що таке рішення ВАКС, на їхню думку, законне, адже до голови облради вже застосовано запобіжний захід, який запобігає усім ризикам.

Нагадаємо НАБУ і САП в понеділок, 26 червня затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників начальника Тернопільської ОВА на вимагання та отриманні хабара від підприємця. Голову облради було затримано одразу після передачі частини коштів. За гроші посадовці обіцяли бізнесмену віддати йому борг з держбюджету за вже виконанні його фірмою ремонти.

26 червня НАБУ оприлюднило відео розмов голови облради та двох чиновників з підприємцем. Вищий антикорупційний суд у середу, 28 червня, обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом колишнім заступникам начальника Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку та Ігорю Гайдуку, яких підозрюють в отриманні хабара від підприємця. Посадовці сплатили грошову заставу у розмірі понад 805 тис. гривень.

Голова Тернопільської облради дав брифінг журналістам і заявив, що він продовжує роботу в виборному органі, адже його суд не відсторонив від виконання своїх обов'язків. А прокурори САП і НАБУ подали апеляцію в Апеляційну палату ВАКС, щоб оскаржити розмір застави. Зокрема, правоохоронці наполягають на тому, щоб Головку було призначено 13 млн грн, а двом заступникам по 10 і 8 млн грн застави.