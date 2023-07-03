Голова облради дав брифінг у своєму кабінеті

Голова Тернопільської облради Михайло Головко, якого підозрюють у вимаганні і отриманні хабара від тернопільського підприємця, повернувся на роботу. Політик розповів, що суд не відсторонював його від виконання обов'язків, тому він може продовжувати свою роботу як голова облради.

Про своє повернення до роботи Михайло Головко повідомив під час брифінгу для тернопільських журналістів. Також голова облради зазначив, що найближчим часом проведе консультації з фракціями і призначить дати наступного сесійного засідання, яке переносилося двічі через те, що він перебував у слідчому ізоляторі в Києві та в суді.

«Тернопільська облрада функціонує у звичайному режимі, всі перебувають на своїх робочих місцях. Стосовно подій, які трапилися 26 червня, то я хочу сказати, що це не що інше, як політична розправа і провокація проти мене і політичної сили, яку я представляю», – зазначив голова Тернопільської облради Михайло Головко.

Також політик додав, що пов'язує це все зі своєю активною позицією проти московського патріархату та боротьбою за виселення УПЦ МП з Почаївської лаври, а також з позицією щодо пропаганди ЛГБТ.

Михайла Головка та ще двох заступників начальника Тернопільської ОВА Ігора Дем'янчука та Ігора Гайдука підозрюють у вимаганні та отриманні 2,4 млн гривень від тернопільського бізнесмена Олександра Ярмоленка. Про це стало відомо в понеділок, 26 червня, коли відбувалися обшуки в кабінеті голови Тернопільської облради. Того ж дня детективи НАБУ та САП заарештували голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників начальника Тернопільської ОВА.

Під час обшуку у кабінеті голови Тернопільської облради Михайла Головка, який проводили правоохоронці НАБУ та САП, знайшли вибухонебезпечні предмети. Про знахідки детективи повідомили в тернопільську поліцію. На місце події виїжджали вибухотехніки.

НАБУ оприлюднило відео розмов голови облради та двох чиновників з підприємцем. Наступного дня, 27 червня, під час брифінгу Володимир Труш заперечив свою причетність до хабара.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд у середу, 28 червня, обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом колишнім заступникам начальника Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку та Ігорю Гайдуку, яких підозрюють в отриманні хабара від підприємця. Посадовці мають змогу сплатити грошову заставу або ж перебуватимуть під арештом. Усім ВАКС призначив два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. гривень. Вже наступного дня стало відомо, що голова Тернопільської облради вийшов з слідчого ізолятора на волю під заставу.