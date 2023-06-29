Михайла Головка та ще двох заступників начальника ОВА підозрюють у вимаганні і отриманні хабара

За голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка вже внесли заставу у розмірі 805 тис. грн і його звільнили з-під варти. Михайла Головка та ще двох заступників начальника Тернопільської ОВА підозрюють у вимаганні та одержані неправомірної вигоди від тернопільського підприємця. Вчора, 28 червня, ВАКС обрав їм запобіжні заходи.

Про те, що Михайло Головко вже перебуває на волі, повідомив один з його захисників Олександр Тананакін. Адвокат телефоном розповів Суспільному. Тернопіль, що за голову облради сьогодні, 29 червня, внесли грошову заставу у розмірі 805 тис. грн. Хто саме це зробив, захисник не зазначив, і додав, що захист зараз готується до судових засідань. «Коли буде наступне судове засідання невідомо, про це ще рано говорити», – сказав адвокат Олександр Тананакін.

Після внесення застави Михайло Головко зобов'язаний носити електронний браслет та здати закордонний паспорт. Також посадовець не повинен залишати межі Тернополя, з'являтися за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду. Також не спілкуватися з фігурантами справи.

Під вартою залишаються ще два заступники начальника Тернопільської ОВА Ігор Дем'янчук та Ігор Гайдук. Чи внесли за них заставу, наразі не відомо.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд у середу, 28 червня, обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом колишнім заступникам начальника Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку та Ігорю Гайдуку, яких підозрюють в отриманні хабара від підприємця. Посадовці мають змогу сплатити грошову заставу або ж перебуватимуть під арештом. Усім ВАКС призначив два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. гривень.

Детективи НАБУ та САП заарештували голову Тернопільської облради Михала Головка та двох заступників начальника Тернопільської ОВА в понеділок, 26 червня. Посадовці вимагали 2,4 млн грн від підприємця Олександра Ярмоленка за закриття актів виконанних робіт і погашення боргу, який заборгувало обласне комунальне підприємство перед фірмою бізнесмена вже за зроблені ремонти.

Увечері того ж дня НАБУ оприлюднило відео розмов голови облради та двох чиновників з підприємцем. Наступного дня, 27 червня, під час брифінгу Володимир Труш прокоментував затримання своїх підлеглих та чутки про свою причетність до хабара.