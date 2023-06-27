Володимир Труш додав, що якби його в чомусь підозрювали, то він би сьогодні не давав брифінг

Начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш розповів, що він не причетний до вимагання хабара у розмірі 2,4 млн грн його двома заступниками. Також чиновник прокоментував обшуки в кабінетах Тернопільської військової адміністрації.

Володимир Труш заперечив свою причетність до взятого його підлеглими хабара сьогодні, 27 червня, під час брифінгу, який стосувався перевірки укриттів області. Начальник ОВА додав, що «якби він мав відношення до цієї справи, то він би не стояв сьогодні і не давав би брифінг». Чиновник також подякував детективам НАБУ за те, що вони толерантно і спокійно провели усі слідчі дії.

«Вчора проведені необхідні слідчі дії по порушеній кримінальній справі НАБУ. Військова адміністрація сприяла щодо проведення слідчих дій. Також сьогодні ми надали ще ряд документів, які були затребувані працівниками НАБУ. Ми сприяємо НАБУ і слідчим, працюємо з поліцією по викритті таких людей. Щодо вчорашніх подій, хотів би подякувати працівникам НАБУ, які досить толерантно, спокійно провели усі слідчі дії, які необхідні були. Претензій в нас жодних немає, відповідно в них теж», – розповів Володимир Труш.

Також начальник ОВА додав, що коментувати і звинувачувати будь-кого він не може, адже є таємниця слідства і ще не має вироків судів. Щодо своїх двох заступників, які причетні до вимагання і отримання хабара, то він зазначив, що вони з березня перебувають у війську.

«Мої заступники, якщо ми ведемо про двох заступників, які скажімо були фігурантами, то вони з березня не виконують і не мають жодних трудових відносин з військовою адміністрацією. Вони на сьогодні є військовослужбовцями ЗСУ. Тому жодних відносин з військовою адміністрацією, чи на вчорашній день, чи на місяць тому, не було», – додав Володимир Труш.

НАБУ увечері 26 червня оприлюднило відеозапис прихованою камерою, під час його заступники і підприємець неодноразово згадують Володимира Труша, і що, ніби-то, він мав би погодити розподіл грошей.

На ці звинувачення начальник ОВА відповів, що припущення його причетності коментувати не буде. «Натяки я не буду коментувати, будь-хто може звернутись в пресслужбу НАБУ, вони стосовно цього питання нададуть вичерпну відповідь», – зазначив Володимир Труш.

Посадовець також підтвердив, що слідчі проводилися не лише у кабінетах обласної ради, але й в певних кабінетах обласної військової адміністрації. На запитання – чи проводилися обшуки у вас вдома, то Володимир Труш відповів двозначно: «Проводилися всі необхідні слідчі дії, які були вказані за ухвалами суддів. Я можу зараз надати перелік, але це буде неправильно, бо це буде розголошення таємниці слідства. Є ухвала суду, вони мали право це робити. В тих, чи інших приміщеннях, які були зазначені в ухвалах суддів».

Додамо, що під час обшуків детективи НАБУ і САП в кабінеті голови Тернопільської облради виявили вибухівку. Також сьогодні стало відомо, що третє пленарне засідання п'ятої сесії Тернопільської облради сьомого скликання через затримання Михайла Головка перенесли на невизначений термін.