У Головка також конфіскували все його майно

Вищий антикорупційний суд 18 червня засудив до 9 років в’язниці колишнього голову Тернопільської облради Михайла Головка. Його судили за вимагання та одержання хабаря від тернопільського підприємця Олександра Ярмоленка.

Суддя ВАКС вирок оголосив о 8:30 18 червня. Під час оголошення були присутні двоє адвокатів Михайла Головка, а також сам обвинувачений. Також були прокурори, які на попередніх дебатах просили для обвинуваченого 11 років ув’язнення та конфіскацію майна.

«Суд ухвалив Головка Михайла визнати винуватим за вчинення злочину, передбаченого за частиною 4 статті 368 КК України, та призначити йому покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та самоврядування, окрім виборних на строк три роки, з конфіскацією всього належного на праві власності майна», – оголосив суддя ВАКС.

Рішення ВАКСу Михайло Головко має право оскаржити в Апеляційні палаті вищого антикорупційного суду. Також напередодні, 17 червня, Михайло Голвоко мав останнє слово в засіданні, під час якого він зазначив, що після вироку суду навряд чи повернеться в політику.

«Я не знаю, чи я залишуся у політиці, чи ні, але я буду проповідувати святе Євангеліє, якщо Бог покличе мене, то я повернуся у політику. Я ніколи не жив ніякими схемами. Мене 6 разів обирали люди і я їх жодного разу не підводив. Ця справа, яка трапилася зі мною – вона очистила мене – від мене відпали ті п'явки і залишилися справжні. Я ніколи не мав ніяких злочинних намірів. Я не тримаю ні на кого зла. Тих, хто вас проклинає – моліться за нього. В житті так потрібно поступати. Переконаний, що за нами правда та за нами – Бог. Прошу ваша честь виправдати мене. Думаю, що маю усі на це підстави», – зазначив Михайло Головко.

Нагадаємо, у червні 2023 року детективи НАБУ затримали Головка за підозрою в отриманні неправомірної вигоди від місцевого підприємця. Також тоді затримали і двох заступників керівника Тернопільської ОВА (Ігоря Дем'янчука та Ігоря Гайдука). Усі вони вимагали 2,4 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту доріг, які були проведені в 2022 році. Посадовців викрили НАБУ та САП, коли Головко вже отримав частину хабаря. НАБУ також оприлюднило відео розмов Головка, в яких той постійно згадував голову ОВА Володимира Труша.

28 червня 2023 року ВАКС заарештував Михайла Головка та призначив йому два місяці арешту з альтернативою 805 тис. грн застави. Такий самий запобіжний захід обрали для заступників голови Тернопільської ОВА. Наступного дня Головко вийшов з СІЗО під заставу, а ще через кілька днів повернувся на роботу, бо суд не відсторонив його від виконання обов'язків. Однак у жовтні 2023 року депутати Тернопільської обласної ради проголосували за звільнення Головка.

Також Михайло Головко 21 лютого 2025 року отримав ще одну підозру у недекларуванні майна на суму понад 2 млн грн. Він в декларації не вносив квартиру площею понад 200 м², яка належить його матері і в якій він фактично проживав разом зі сім’єю. Справу щодо недекларування майна ексголовою Тернопільської облради Михайлом Головком на понад 2 млн грн НАБУ і САП 28 травня скеровували до суду.

В березні одного із заступників керівника Тернопільської ОВА Ігоря Гайдука ВАКС засудив до 8 років і 2 місяців позбавлення волі за вимагання хабаря. Суд над ще одним заступником – Ігорем Дем’янчуком ще триває, оскільки він мобілізувався до лав ЗСУ.

Зазначимо, що Михайло Головко очолив Тернопільську обласну раду від партії «Свобода» 25 листопада 2020 року. До того він був народним депутатом 7 та 8 скликань від ВО «Свобода».