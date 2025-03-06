Ігор Гайдук на посаді заступника начальника ТОВА перебував 4 роки

Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому заступнику голови Тернопільської обласної адміністрації за вимагання хабаря в розмірі 1,8 млн грн. Ці гроші Ігор Гайдук разом з ще одним заступником Ігорем Дем’янчуком та ексголовою облради Михайлом Головком вимагали від місцевого підприємця. За рішенням ВАКС Ігор Гайдук отримав позбавлення волі терміном на 8 років і 2 місяці.

Обвинувальний вирок заступнику голови Тернопільської обласної військової адміністрації колегія суддів ВАКС оголосила 6 березня 2025 року, повідомили в САП.

Ігоря Гайдука спільно з ще одним заступником голови ТОВА Ігорем Дем’янчуком викрили у червні 2023 року. Чиновники вимагали від місцевого підприємця 1,8 млн грн за здійснення оплати за заборгованістю Тернопільської адміністрації перед товариством за ремонти доріг, які ця фірма вже давно виконала. Окрім того, роботи прийняті у 2022 році. Також за хабар чиновники обіцяли сприяти укладенню нових і фінансуванню чинних договорів з товариством.

Однак підприємець звернувся до правоохоронних органів. Під час розслідування з’ясувалося, щодо вимагання хабаря також причетний і голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. В березні 2024 року правоохоронці справу передали до суду.

ВАКС від 6 березня 2025 року визнав посадовця винуватим у вчиненні злочину та призначив покарання у виді 8 років 2 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на 3 року. Також суд конфіскував в Ігоря Гайдука автомобіль Toyota Avensis.

Вирок суду набирає законної сили через 30 днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку. На сьогодні матеріали стосовно іншого заступника виділені в окреме провадження та розгляд провадження зупинено у зв’язку з його мобілізацією.

Додамо, що за даними руху «Чесно »Ігор Гайдук з 2020 року обирався депутатом місцевих рад різних рівнів і від різних політичних сил. У 2010 році він став депутатом Хоростківської міської ради від політичної партії «Сильна Україна» Сергія Тігіпка. У 2015 році обрався депутатом цієї ж міської ради від «Європейської солідарності». У 2016 році був призначений керівником сектору охорони здоров’я цивільного захисту населення Гусятинської РДА. У тому ж році притягувався до адміністративної відповідальності через нетверезе водіння.

У 2019 році був призначений на посаду заступника голови Тернопільської ОВА Ігоря Сопеля. Зберіг свою посаду після призначення нового голови ОДА – Володимира Труша. У 2020 році одночасно балотувався до Хоростківської міської ради та Тернопільської обласної ради від партії «Довіра». У результаті став депутатом Тернопільської облради. В серпні 2023 року депутати облради позбавили Ігоря Гайдука мандата депутата.