Ігор Гайдук на сесію не прийшов

Під час сесії Тернопільської обласної ради депутати проголосували за складання депутатських повноважень підозрюваного у хабарництві депутата, колишнього заступника голови Тернопільської ОВА Ігора Гайдука. Чиновник сам звернувся з відповідною заявою в обласну раду. Сам колишній чиновник на засідання не прийшов.

Про заяву повідомив і оголосив її перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук під час п'ятої сесії, яка відбулася сьогодні, 22 серпня. За складання депутатських повноважень Ігорем Гайдуком проголосувало 38 депутатів, 4 з них – утримались. Нагадаємо, заступників начальника Тернопільської ОВА Ігоря Гайдука та Ігоря Дем’янчука, а також голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка підозрюють в отриманні хабара.

Сесійне засідання 22 серпня мало розпочатися о 10:00. За кілька хвилин до початку залу прийшов також і, підозрюваний у хабарництві, голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. Однак через те, що в залі зареєструвалося мало депутатів, він переніс сесію на інший день. За годину в приміщенні облради зібралося більше депутатів, а голови фракцій прийшли до Михайла Головка на збори, аби переконати його провести сесію 22 серпня після обіду.

Врешті сесія розпочалася о 13:00, і під час неї депутати розглянули питання, які стосуються життя краю. Зокрема також заборонили проводити хресну ходу прихильників УПЦ МП до Почаєва на території Тернопільщини. Під час засідання головував перший заступник керівника Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук. За повідомленнями депутатів ВО «Свобода» Михайло Головко поїхав у робоче відрядження до Кременця.

Нагадаємо, працівники НАБУ і САП 26 червня затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників начальника Тернопільської ОВА за вимагання та отримання хабара від підприємця. Посадовці обіцяли бізнесмену віддати йому борг з держбюджету за вже виконанні ремонти доріг і скверів.

26 червня НАБУ оприлюднило відео розмов голови облради та двох чиновників з підприємцем. Вищий антикорупційний суд 28 червня обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом колишнім заступникам начальника Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку та Ігорю Гайдуку. Посадовці сплатили грошову заставу у розмірі понад 805 тис. гривень.

Голова Тернопільської облради дав брифінг журналістам і заявив, що він продовжує роботу в виборному органі, адже його суд не відсторонив від виконання своїх обов'язків. Однак після того, як у ВАКСі розглянули клопотання прокурора САП про відсторонення голови Тернопільської облради Михайла Головка від займаної посади, чиновник взяв відпустку.

Голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку повернуть гроші, які були вилучені під час обшуків в його помешканні детективами НАБУ. Таке рішення прийняла Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України.