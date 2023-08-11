Місяць тому подібне рішення прийняли і в Хмельницькій ОВА

Рада оборони Тернопільщини, яка діє при Тернопільській обласній військовій адміністрації, заборонила проводити пішу ходу парафіянам УПЦ МП до Почаєва. Хресна хода мала стартувати напередодні 19 серпня з Хмельницької області до Тернопільської, і завершитися у Почаївській Свято-успенській лаврі. Однак через можливі порушення громадського порядку, ходу проводити заборонили.

Під час ради оборони Тернопільщини заслухали доповідь військових, представників СБУ та Нацполіції. Військовослужбовці та правоохоронці додали, що під час воєнного стану піша хода представників УПЦ МП може викликати порушення громадського порядку, тому варто утриматися від будь-яких подібних зібрань прочан.

«Починаючи з 19 серпня представники московського патріархату можуть здійснити ходу і можуть здійснити її з території Хмельницької області, здійснюючи перехід через Тернопільську область до Почаєва. Що було запропоновано, враховуючи ситуацію, заслухавши військових, представників СБУ, Нацполіції, а також коменданта області, було прийнято рішення щодо заборони таких дійств по території області», — розповів голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

В поліції Тернопільщини додають, що перед рішенням проаналізували подібні заходи, які проводилися минулого року в області, і дійшли до висновку, що піша хода може бути небезпечна перш за все для самих прочан.

«Зараз йде війна, є інформація, що можуть бути провокації на таких заходах. Поліція звісно ж буде посилено працювати для недопущення таких речей, але даний захід несе небезпеку в тому, що можуть бути порушення громадського порядку, можуть бути провокації ворога, які можуть потім використати у своїх засобах масової інформації для пропаганди. Тому рахуємо недоцільним проведення такого заходу», — зазначив виконувач обов'язків начальника обласного управління Нацполіції Сергій Зюбаненко.

Раніше віряни УПЦ МП проводили подібні піші ходи до Почаєва. Остання відбулася 5 серпня, коли вшановується Почаївська ікона Божої Матері. Тоді до Почаївської Свято-успенської лаври прибули більше тисячі прочан з різних міст України. В коментарі ZAXID.NET начальник управління етнополітики, свободи совісті та цифрових трансформацій департаменту культури та туризму Тернопільської ОВА Ігор Кульчицький зазначив, що на той час заборони на проведення пішої ходи не було.

Додамо, що на Хмельниччині місяць тому заборонили проведення масових релігійних заходів. У тому числі йшлося про хресну ходу до Свято-Успенської Почаївської лаври, яку традиційно щороку в серпні проводять віряни УПЦ МП. Про рішення ради оборони області повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у середу, 19 липня. Згідно з рішенням, релігійні походи та демонстрації будуть заборонені 19-25 серпня.