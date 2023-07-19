На Хмельниччині заборонили проведення масових релігійних заходів. У тому числі, йдеться про хресну ходу до Свято-Успенської Почаївської лаври, яку традиційно щороку в серпні проводять віряни УПЦ МП.

Про рішення ради оборони області повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у середу, 19 липня. Згідно з рішенням, релігійні походи та демонстрації будуть заборонені 27-28 липня та 19-25 серпня.

«У тому числі, мова йде про паломницьку ходу великими та малими групами, у Хмельницькій області, на шляху до Свято-Успенської Почаївської Лаври. Додатково також рекомендували органам місцевого самоврядування провести роз’яснювальну роботу на підвідомчих територіях щодо необхідності неухильного дотримання заборони проведення подібних заходів», – зазначив Сергій Тюрін.

За його словами, рішення прийняли задля недопущення провокацій та використання подібних ситуацій росіянами, а також «збереження життя і здоров'я наших людей».

Зазначимо, що 19 серпня віряни УПЦ МП традиційно проводять хресну ходу до Почаївської лаври. Маршрут цієї ходи стартує на Хмельниччині, а завершується у Почаєві. Минулоріч у зв'язку з цією ходою виник скандал: віряни проігнорували заборону Тернопільської ОВА і таки рухались запланованим маршрутом.

У декількох містах виникали конфліктні ситуації, оскільки люди не пропускали прочан. Однак завершити свій маршрут їм таки вдалося.