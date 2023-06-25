Люди вигукували гасла проти ПЦУ та кричали на військових

У міста Красилові, що на Хмельниччині, прихильники УПЦ МП кричали «Ганьба!» під час панахиди за загиблим у боях військовим Іваном Кушніруком. Віряни УПЦ МП зібралися під стінами церкви та почали освистувати присутніх військових та родичів загиблого, повідомив у неділю, 25 червня, блогер Андрій Попик.

Скандальна подія сталась під час панахиди за військовим 23 червня, повідомила Красилівська міська рада. Блогер поширив відео, на якому видно місцевих, які протестували проти Православної церкви України. Люди поблизу церкви виголошували гасла «Ганьба!», «Герої в лапках служать рогатому сатані» та «Ми не хочемо в ПЦУ».

Як заявив у коментарі проросійському медіа «СПЖ» протоієрей Віталій Дунець, настоятель Воскресенської церкви від УПЦ МП, 23 червня нібито «активісти ПЦУ за допомогою влади та військових на чолі з військовим комісаром Красилова Василем Ткачуком намагалися захопити храм».

За даними Красилівської громади, 40-річний воїн ЗСУ Іван Кушнірук загинув на фронті під час наступу ЗСУ. Тіло українського захисника проводжали місцеві мешканці, утворивши «живий коридор» до Свято-Троїцького храму.

«Спочатку він ніс чергування на території нашої громади, згодом був відправлений на схід України, де в багатьох «гарячих» точках вступав у бій з окупантами. 5 червня, під час наступальних дій, в районі населеного пункту Північне Донецької області, переміщуючись між позиціями, зник безвісти. Згодом ми дізналися найстрашніше – він загинув, захищаючи Україну», – повідомили у прес-службі Красилівської міськради.

Прихильники УПЦ МП вирішили використати панахиду як можливість продемонструвати свою неприхильність до ПЦУ та військових. Андрій Попик закликав красилівчан ідентифікувати провокаторів, а також надсилати світлини присутніх на протесті.

Нагадаємо, 10 квітня 2023 року міська рада Красилова заборонила діяльність української “УПЦ МП” на території Красилівської громади і припинила право постійного користування земельними ділянками для храмів цієї конфесії. Тоді ж понад 1500 вірян храму проголосували за його перехід до ПЦУ. Збори місцевих мешканців щодо переходу до ПЦУ відбувалися перед храмом, оскільки на територію релігійної установи їх не пустили віряни УПЦ МП. Відтоді через храм тримають конфлікти та протистояння.