В прес-службі НАБУ цю ситуацію поки що не коментують

Голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку повернуть гроші, які були вилучені під час обшуків в його помешканні детективами НАБУ. Таке рішення прийняла Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України. Михайла Головка підозрюють у вимаганні та отриманні хабара у великих розмірах від тернопільського бізнесмена.

Апеляційна палата ВАКС вирішила задовольнити апеляційну скаргу захисників голови Тернопільської облради і зобов'язала Національне антикорупційне бюро повернути гроші. Цю інформацію підтвердив «Суспільне.Тернопіль» адвокат Михайла Головка Олександр Тананакін. Йдеться про кошти, які вилучили під час обшуку в квартирі Михайла Головка. Ці гроші, вочевидь, не стосуються справи про хабарництво адже, за даними слідства, після отримання частини неправомірної вигоди Михайло Головко поклав отримані тисячі в Volkswagen Atlas, який стояв у дворі. Відомо, що цей автомобіль належить батькові голови облради.

Наразі Національне антикорупційне бюро не коментує повідомлення про повернення частини вилученої суми під час обшуків в квартирі. Наступне засідання у справі голови Тернопільської облради запланували на 7 серпня. Там будуть розглядати апеляційну скаргу прокурора на відмову відсторонення від посади Михайла Головка.

Нагадаємо, працівники НАБУ і САП 26 червня затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників начальника Тернопільської ОВА за вимагання та отримання хабара від підприємця. Посадовці за 1,8 млн грн обіцяли бізнесмену віддати йому борг з держбюджету за вже виконанні ремонти доріг і скверів.

26 червня НАБУ оприлюднило відео розмов голови облради та двох чиновників з підприємцем. Вищий антикорупційний суд 28 червня обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом колишнім заступникам начальника Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку та Ігорю Гайдуку. Посадовці сплатили грошову заставу у розмірі понад 805 тис. гривень.

Голова Тернопільської облради дав брифінг журналістам і заявив, що він продовжує роботу в виборному органі, адже його суд не відсторонив від виконання своїх обов'язків. Однак після того, як у ВАКСі розглядали клопотання прокурора САП про відсторонення голови Тернопільської облради Михайла Головка від займаної посади, чиновник взяв відпустку.