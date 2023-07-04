Прокурор подав відповідні заяви до Апеляційної палати ВАКСу

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила запобіжні заходи голові Тернопільської облради Михайлу Головку та двом заступникам голови Тернопільської ОВА Ігору Дем'янчуку та Ігору Гайдуку. Прокурор САП також готує клопотання про відсторонення голови облради від займаної посади на час слідства.

Прокурор САП подав до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційні скарги на рішення слідчого судді, якими голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської ОВА обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 805 тис. грн застави. У відомстві наполягатимуть на заставі для Михайла Головка в розмірі 13 млн гривень, а для двох заступників – по 10 млн гривень.

«Прокурор не погоджується з розміром застави, визначеною слідчим суддею, та у суді апеляційної інстанції, зважаючи на тяжкість злочину, наполягатиме на застосуванні більш суворого запобіжного заходу – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 13 млн грн для голови Тернопільської облради, 10 млн грн – для першого заступника голови Тернопільської ОВА та 8 млн грн – іншого заступника», – йдеться в повідомленні САП.

Також у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі зазначили, що готують клопотання щодо відсторонення Михайла Головка від виконання службових повноважень голови облради, адже злочин, який йому інкримінують, пов'язаний із займаною ним посадою. Щодо двох заступників начальника Тернопільської ОВА, то вони з березня 2023 року звільненні від виконання своїх посадових обов’язків. До затримання Ігор Дем'янчук та Ігор Гайдук проходили службу в ЗСУ.

Нагадаємо, що вчора, 3 липня, Михайло Головко провів брифінг у своєму робочому кабінеті і зазначив, що він продовжує працювати в обласній раді, оскільки, згідно з рішенням суду, його не було відсторонено від виконання обов'язків.

Михайла Головка та ще двох заступників начальника ТОВА підозрюють у вимаганні та отриманні 2,4 млн гривень від тернопільського бізнесмена Олександра Ярмоленка. Детективи НАБУ та САП заарештували їх 26 червня. НАБУ оприлюднило відео розмов голови облради та двох чиновників з підприємцем.

Вищий антикорупційний суд у середу, 28 червня, обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом колишнім заступникам начальника Тернопільської ОВА. Усім ВАКС призначив два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. гривень. Вже наступного дня стало відомо, що голова Тернопільської облради вийшов з слідчого ізолятора на волю під заставу.