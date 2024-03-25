Обох чиновників затримали в червні 2023 року

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала справу проти двох заступників керівника Тернопільської ОВА до суду. Чиновників Ігора Гайдука та Ігора Дем’янчука звинувачують у вимаганні хабара в розмірі майже 2 млн грн від місцевого підприємця і волонтера. Їх затримали в червні 2023 року під час отримання частини грошей.

Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ 25 березня скерував до суду обвинувальний акт стосовно двох заступників голови Тернопільської ОВА, повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі в понеділок. Ігор Гайдук та Ігор Дем’янчук обвинувачуються у вимаганні майже 2 млн грн відкату від місцевого підприємця. За попередньою версією слідства чиновники разом з головою Тернопільської облради Михайлом Головком пообіцяли бізнесмену, що дозволять виплатити заборгованість за будівельні роботи, які вже були виконані та прийняті у 2022 році. Також хабар підприємець мав заплатити за те, що вони сприяли і надалі укладенню нових й фінансуванню чинних договорів з товариством.

Про вимагання хабара бізнесмен повідомив в правоохоронні органи. Детективи НАБУ спільно з спецпризначенцями затримали чиновників в червні 2023 року. Вищий антикорупційний суд 28 червня обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом колишнім заступникам начальника Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку та Ігорю Гайдуку. Посадовці сплатили грошову заставу у розмірі понад 805 тис. грн і наразі під домашнім арештом.

Дії чиновників детективи НАБУ кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України (Вимагання неправомірної вигоди службовою особою у великих розмірах). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Справу стосовно екс-голови Тернопільської облради Михайла Головка САП виділила в окреме провадження і 27 лютого 2024 року скерувала до суду.