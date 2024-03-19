Екс-чиновник буде подавати апеляцію

Підозрюваний у вимаганні та отриманні хабара екс-голова Тернопільської облради Михайло Головко програв суд з поновлення на роботі. Колишній чиновник позивався до Тернопільської облради, щоб скасувати рішення про своє звільнення, поновитися на роботі і стягнути середню зарплату за дні вимушеного прогулу. Однак Тернопільський окружний адміністративний суд відмовив Михайлу Головку в задоволені позову.

Судове засідання стосовно справи про поновлення Михайла Головка на посаді відбулося в Тернопільському окружному адміністративному суді 18 березня. Засідання вела суддя Оксана Мартиць. За результатами розгляду справи суд відмовив повністю у задоволенні позову, повідомив «Суспільне. Тернопіль» адвокат Михайла Головка Руслан Гуцол.

Депутати Тернопільської обласної ради 26 жовтня 2023 року проголосували за звільнення Михайла Головка, якого підозрюють у хабарництві, з посади голови. За відповідне рішення обранці проголосували одноголосно. Рішення приймалося таємним голосуванням. Після цього екс-голова облради подав позов в суду щодо поновлення на роботі. Захисник Михайла Головка Руслан Гуцол зазначив, що вони не погоджуються з рішенням суду.

«Ми із рішенням не погоджуємося, вважаємо, що воно суперечить чинному законодавству і практиці касаційного суду у подібних спорах і наразі, я думаю, що будемо добиватися справедливості, у спосіб передбачений законом», – зазначив Руслан Гуцол.

Під час розгляду справи Михайла Головка на суді не було. Однак він телефоном зазначив, що подаватиме апеляцію. «Рішення несправедливе. Будемо подавати апеляцію до Львівського апеляційного суду, але зараз очікуємо на мотиваційну частину суду. Якщо буде потрібно, то дійдемо до Верховного суду, щоб відновити справедливість», – додав Михайло Головко.

Нагадаємо, працівники НАБУ і САП 26 червня затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників начальника Тернопільської ОВА за вимагання та отримання хабара від підприємця. Посадовці за 1,8 млн грн обіцяли бізнесмену віддати йому борг з держбюджету за вже виконанні ремонти доріг і скверів. 25 жовтня 2023 року ВАКС не продовжив запобіжний захід Михайлу Головку. Відтепер чиновник може не носити електронного браслета і вільно виїжджати за межі області.