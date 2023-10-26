Михайло Головко зможе виїздити за межі області

Вищий антикорупційний суд не продовжив запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку. Розгляд цього рішення мав відбутися 25 жовтня, однак ВАКС не зібрався на засідання. Голову Тернопільської облради та ще двох колишніх заступників голови Тернопільської ОВА підозрюють у вимаганні та отримані хабара в особливо великих розмірах.

ВАКС не продовжив Михайлу Головку особисті зобов’язання, повідомив «Суспільному. Тернопіль» один з його адвокатів, Олександр Тананакін. Голова Тернопільської облради з 26 жовтня може покидати межі області та не носитиме електронний браслет.

Також сьогодні, 26 жовтня, в Тернопільській обласній ради обласні депутати проводять збори для того, щоб відсторонити Михайла Головка від займаної посади.

Нагадаємо, працівники НАБУ і САП 26 червня затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників начальника Тернопільської ОВА за вимагання та отримання хабара від підприємця. Посадовці за 1,8 млн грн обіцяли бізнесмену віддати йому борг з держбюджету за вже виконанні ремонти доріг і скверів.

Вищий антикорупційний суд 28 червня обрав запобіжний захід Михайлу Головку, Ігорю Дем'янчуку та Ігорю Гайдуку. Посадовці сплатили грошову заставу у розмірі понад 805 тис. гривень.

Голова Тернопільської облради дав брифінг журналістам і заявив, що він продовжує роботу в виборному органі, адже його суд не відсторонив від виконання своїх обов'язків. Однак після того, як у ВАКСі розглядали клопотання прокурора САП про відсторонення голови Тернопільської облради Михайла Головка від займаної посади, чиновник взяв відпустку.

25 жовтня чиновник перервав відпустки для того, щоб вийти на роботу, адже на передодні повідомлялося, що депутати обласної ради збирають підписи для проведення позачергової сесії. 26 жовтня обранці зібралися в сесійній залі і відкрили сесійне засідання, однак Головка на ньому не було.