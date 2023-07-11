Детективи НАБУ та САП тиждень тому провели обшуки в помешканнях народної депутатки та її помічниці

Детективи САП та НАБУ повідомили про підозру народній депутатці та її помічниці за зловживанням впливом і сприянні у перетині державного кордону чоловікам призовного віку. НАБУ оприлюднило відео розмов, де чути, як обраниця та її помічниця обговорюють з іншими особами вартість своїх послуг за те, що допоможуть внести їх дані до системи «Шлях». Ухилянтам допомагали виїжджати, оформлюючи їх як волонтерів від благодійних фондів. Правоохоронці провели обшуки в помешканнях народної депутатки та її помічниці у Тернополі та в Києві.

Прокурор САП за участі детективів НАБУ 11 липня повідомив про підозру у зловживанні впливом чинній народній депутатці. Також відповідне повідомлення про підозру вручили й помічниці нардепа. Правоохоронці не розголошують імені народної депутатки, але раніше повідомлялося, що обшуки стосовно незаконного переправляння осіб за кордон проводилися в квартирі обраниці від Тернопільщини – Людмили Марченко від партії «Слуга народу». Наразі ні депутатка, ні її прес-служба не підтвердили, але й не спростували цієї інформації.

Під час розслідування працівники НАБУ та САП встановили, що депутат спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду пообіцяла громадянину забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи «Шлях». НАБУ оприлюднило відповідне відео.

«Надалі співучасниками організовано надіслання звернення благодійної організації до однієї з районних військових адміністрацій, на підставі чого ОВА прийнято рішення про надання дозволу вказаному громадянину на проїзд як волонтера через державний кордон України з метою перевезення гуманітарного вантажу на територію України», – повідомили в Спеціальній антикорупційній прокуратурі.

Після одержання дозволу помічниця нардепа зустрілась з громадянином та отримала від нього другу частину обумовлених коштів – 2 800 доларів США.

Правоохоронці повідомили про підозру нардепці та її помічниці за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України (Прийняття пропозиції за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування). Народній депутатці та її помічниці загрожує штраф до 93 500 гривень або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.