Головним військовим комісаром Львівщини став 57-річний Іван Марченко
Він є чоловіком народної депутатки від «Слуги народу» Людмили Марченко
На Львівщині представили нового обласного військового комісара, ним став 57-річний підполковник Іван Марченко. Раніше він служив на посаді командира бригади територіальної оборони Тернопільщини.
Представлення нового військового комісара відбулося у понеділок, 26 квітня. Представив Івана Марченка командувач військ оперативного командування «Захід» Сергій Шаптала.
57-річний Іван Марченко приїхав до Львова з Тернополя, на місцевих виборах у 2020 році він балотувався до Тернопільської міськради від партії «Слуга народу», але не пройшов. Він одружений та має сина. Його дружина Людмила Марченко є народною депутаткою від «Слуги народу».
Згідно з останньою декларацією Івана Марченка, він був командиром військової частини А7033, він також задекларував майже мільйон гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю у 2020 році.
Додамо, що раніше військовим комісаром Львівського обласного військового комісаріату був полковник Дмитро Бобров з Одеси.