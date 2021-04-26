57-річний Іван Марченко на місцевих виборах у 2020 році балотувався до Тернопільської міськради від партії «Слуга народу»

На Львівщині представили нового обласного військового комісара, ним став 57-річний підполковник Іван Марченко. Раніше він служив на посаді командира бригади територіальної оборони Тернопільщини.

Представлення нового військового комісара відбулося у понеділок, 26 квітня. Представив Івана Марченка командувач військ оперативного командування «Захід» Сергій Шаптала.

57-річний Іван Марченко приїхав до Львова з Тернополя, на місцевих виборах у 2020 році він балотувався до Тернопільської міськради від партії «Слуга народу», але не пройшов. Він одружений та має сина. Його дружина Людмила Марченко є народною депутаткою від «Слуги народу».

Згідно з останньою декларацією Івана Марченка, він був командиром військової частини А7033, він також задекларував майже мільйон гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю у 2020 році.

Додамо, що раніше військовим комісаром Львівського обласного військового комісаріату був полковник Дмитро Бобров з Одеси.