Івано-Франківський міський суд виніс вироки двом дезертирам, Костянтину К. та його батьку Олександру К., яких затримали при спробі втекти за кордон. Чоловікам призначили по п’ять років тюремного ув’язнення.

Як вказано у вироках суду, які винесли у лютому 2024 року, Костянтина та Олександра К. мобілізували та направили проходити військову службу, у лютому 2023 року у них обох погіршився стан здоров’я і їх госпіталізували у лікарню в Івано-Франківську. Після лікування чоловіки не з’явились на службу у військову частину, не відповідали на дзвінки та ухилялись від проходження служби. Щодо обох чоловіків порушили кримінальну справу через дезертирство.

На початку серпня 2023 року Костянтина К. та його батька Олександра затримали прикордонники при спробі перетнути кордон з Румунією поза пунктом пропуску. Костянтин К. свою провину не визнав та відмовився давати покази у суді.

Олександр К. також свою провину не визнав. У суді заявив, що на початку повномасштабного вторгнення Росії разом із сім’єю приїхав на Прикарпаття, як біженець (чоловік уродженець Одеської області). Він підтвердив, що після проходження лікування не з’явився на службу, а поїхав у Одесу.

«Стверджує, що наразі закону «Про мобілізацію» не існує, вказує, що він не має ідентифікаційного номера, вважає, що він не є громадянином України, а є громадянином СРСР, Україна – це не держава, а торгова корпорація. На будь-які запитання прокурора та захисника відповідати відмовився», – цитують покази Олександра К. у вироку суду.

Справи щодо обох чоловіків розглянув суд та визнав їх винними у дезертирстві, призначивши по п’ять років ув’язнення. Вироки ще можна оскаржити.