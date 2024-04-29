Вийшов український трейлер фільму «Одне життя», в якому головні ролі зіграли Ентоні Гопкінс та Гелена Бонем Картер. Режисером фільму є Джеймс Гоуз, який раніше працював над серіалами «Доктор Хто», «Чорне дзеркало», «Бульварні жахіття», «Повільні коні». В кінотеатрах України прокат фільму розпочнеться з 23 травня.

Під час Другої світової війни Ніколас Вінтон зіграв важливу роль у порятунку сотень дітей, більшість із яких були євреями. Він організував для них потяги, щоб вони змогли втекти з окупованої Чехословаччини та дістатися Великої Британії.

Фільм розповідає про його героїчну діяльність наприкінці 1930-х років, а також про його роздуми про подальше життя, коли його нерозказану історію відкрили публіці в шоу BBC One That's Life у 1988 році. Молодшого та старшого Вінтона грають Джонні Флінн і сер Ентоні Гопкінс.

Фільм заснований на реальній історії.