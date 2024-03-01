Яворівський районний суд Львівщини визнав винним у недбалому ставленні до військової служби солдата Назарія В., який на кілька годин відлучився із території військового містечка. Суд призначив йому покарання – 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у лютому 2024 року, солдат Назарій В. 20 січня на кілька годин відлучився із території військового містечка однієї із військових частин на Львівщині – чоловік був відсутній на службі із 08:00 до 12:00. Щодо нього склали протокол про недбале ставлення до військової служби.

На засідання суду Назарій В. не прийшов, тому суддя Юрій Колтун розглянув справу за його відсутності. Дослідивши усі надані матеріали, суддя призначив солдату 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що нещодавно майора львівського ТЦК оштрафували на 3400 грн за безпідставне виключення чоловіків з військового обліку, також на Львівщині посадовець військової частини рік їздив на волонтерському кросовері та уник покарання.