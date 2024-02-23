Шевченківський районний суд Львова визнав винним у недбалому ставленні до військової служби посадовця районного ТЦК у Львові, майора Миколу М., через дії якого 10 офіцерів запасу безпідставно виключили з військового обліку. Суд призначив посадовцю ТЦК 3400 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у лютому 2024 року, майор Микола М. працює на посаді начальника відділення офіцерів запасу та кадрів одного з районних ТЦК та СП Львова. Його обвинувачують у недбалому ставленні до своїх обов’язків через те, що протягом березня – квітня 2022 року він подав начальнику документи 10 офіцерів запасу, що призвело до безпідставного виключення їх з військового обліку з правом виїздити за кордон.

На час воєнного стану постанови військово-лікарських комісій (ВЛК) щодо офіцерів запасу мають обов’язково затверджуватись штатною ВЛК регіону, інакше офіцер запасу не може бути виключеним з військового обліку. У цьому випадку документи були оформлені неналежно.

Щодо Миколи М. склали протокол про недбале ставлення до військової служби. На засідання суду військовий не прийшов, але подав заяву про визнання провини.

Справу розглянула суддя Галина Білінська, яка дослідила усі матеріали та визнала майора Миколу М. винним у вчиненні адмінправопорушення, призначивши 3400 грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.