Стрийський міськрайонний суд Львівщини закрив справу про перевищення влади чи службових повноважень посадовцем однієї з військових частин Львівщини Олегом Ф. Військовий понад рік користувався кросовером Toyota RAV4 в особистих цілях – це авто волонтери передали військовій частині, як гуманітарну допомогу. Олег Ф. визнав свою провину, але суд закрив справу через закінчення термінів давності.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у лютому 2024 року, заступник начальника логістики – начальник озброєння логістики однієї з військових частин Олег Ф. протягом червня 2022 року – липня 2023 року у власних цілях використовував автомобіль Toyota RAV4. Його придбали волонтери та передали військовій частині для мобільних вогневих груп.

Щодо посадовця військової частини провели службове розслідування та склали протокол про перевищення влади чи службових повноважень. У суді Олег Ф. визнав свою провину.

Справу розглянув суддя Степан Сас, який дослідив усі матеріали та закрив справу через закінчення термінів давності, бо стягнення має бути накладене протягом трьох місяців з моменту вчинення чи виявлення правопорушення. Постанову ще можна оскаржити.