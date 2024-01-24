Галицький районний суд Львова визнав винним у порушенні митних правил Олександра Янка, який ввозив в Україну пікап Honda Ridgeline, як гуманітарну допомогу для однієї з військових частин. Військові заявили, що не очікують на це авто і документів для його ввезення не видавали. Суд оштрафував Олександра Янка на 43 тис. грн (50% митної вартості авто) з конфіскацією машини на потреби ЗСУ.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у січні 2024 року, Олександр Янко 19 липня 2023 року їхав в Україну через пункт пропуску «Грушів – Будомєж». Чоловік ввозив пікап Honda Ridgeline (2008 року випуску) та надав документи, що авто є гуманітарною допомогою для однієї із військових частин. Серед документів, зокрема, було звернення військової частини про те, що вона очікує на це авто.

Митники перевірили вказані документи, зокрема командир вказаної Олександром Янком військової частини запевнив, що не очікує на це авто. Щодо чоловіка склали протокол про порушення митного кодексу, зокрема через «дії спрямовані на переміщення товару з приховуванням від митного контролю, подаючи до митного органу документи, що містять неправдиві відомості щодо отримувача товару».

Олександр Янко у суді заявив, що придбав авто на аукціоні, щоб передати ЗСУ. Згодом чоловік та його адвокат не заперечували щодо накладення на нього штрафу у розмірі 50% митної вартості авто з його конфіскацією для ЗСУ.

Справу розглянув суддя Віктор Романюк, який дослідив усі матеріали та оштрафував Янка на 43 тис. грн (50% митної вартості авто) з конфіскацією машини на потреби ЗСУ. На постанову ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що нещодавно у Львові судили жінку, яка ввезла 9 авто для ЗСУ і не передала військовим. Жінка ввозила авто на підставі підроблених документів.