Галицький районний суд Львова визнав винною у порушенні митного кодексу Наталію Поварову, яка ввезла в Україну дев’ять авто під виглядом гуманітарної допомоги для потреб військової частини та не передала їх військовим. Суд призначив їй покарання – 308 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у січні 2024 року, Наталія Поварова протягом вересня – жовтня 2022 року ввезла на територію Україну дев’ять авто таких марок: Land Rover Freelander, Volkswagen Sharan, Mercedes-Benz Vito, Chrysler Voyager, Volkswagen Transporter, Kia Sportage. Під час митного контролю жінка подавала документи начебто ці авто є гуманітарною допомогою для однієї з військових частин.

Згодом вказана військова частина подала Львівській митниці перелік отриманої гуманітарної допомоги протягом травня – грудня 2022 року, однак девять авто, які ввозила Наталія Поварова, там не було. У військовій частині уточнили, що командир не видавав звернення, які подавала під час митного контролю Наталія Поварова, тобто жінка ввезла авто на підставі підроблених документів.

У липні 2023 року жінка хотіла виїхати за кордон через пункт пропуску «Шегині – Медика». Митники запитали її про ввезену нею гуманітарну допомогу. Поварова заявила, що передала авто «невідомій особі» та підтвердила, що у неї немає документів про передачу машин військовій частині.

Справу розглянула суддя Христина Мисько, яка дослідила усі матеріали та визнала Наталію Поварову винною у порушенні митного кодексу, призначивши штраф – 50% від митної вартості ввезених авто (308 тис. грн), без конфіскації машин. На постанову ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що нещодавно львівський суд конфіскував 21 авто, ввезене в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Мешканець Київщини має заплатити ще 4,6 млн грн штрафу