Подарований Владиславу Добовому будинок у Брюховичах станом на липень 2023 року

Шевченківський районний суд Львова розглянув справу про подарований будинок сину керівника об’єднаного районного ТЦК міста Львова Андрія Дубового. Син військкома отримав у подарунок недобудований будинок у Брюховичах площею 638 м2 разом із земельною ділянкою. У суді Андрій Дубовой заявив, що не знав про отриманий сином подарунок. Суд з’ясував, що нареченою Владислава Дубового є пасербиця підприємиці, яка й подарувала йому будинок, та закрив справу проти військкома.

Як повідомляв ZAXID.NET, журналісти антикорупційного сайту NGL.media провели розслідування та виявили, що сину Личаківсько-Залізничного ОРВК міста Львова Андрію Дубовому зробили коштовний подарунок наприкінці червня 2022 року, на четвертому місяці повномасштабного вторгнення Росії. Владислав Дубовой отримав недобудований будинок площею 638 м2 разом з присадибною ділянкою у 0,09 га на вулиці Очеретяній у Брюховичах. Офіційна вартість подарунку становила 876 тис. грн (хоч експерти стверджують, що його реальна ціна може становити близько 4 млн грн).

Коштовний подарунок сину військкома зробила Альбіна Савчук, яка є орендаркою озера у Брюховичах та незаконно звела на його березі багатоповерховий готель. Владислав Дубовой сказав NGL.media, що Альбіна Савчук є його давньою знайомою, «можна навіть сказати, що далекою родичкою», але відмовився пояснити ступінь спорідненості.

У вересні 2023 року НАЗК інформувало, що жінка, яка зробила подарунок сину львівського військкома, виховує спільну дитину із чоловіком, який перебуває на обліку в Личаківсько-Залізничному ОРВК міста Львова. У НАЗК стверджували, що цей чоловік з часу повномасштабного вторгнення жодного разу не викликався для проходження ВЛК, оновлення даних чи виконання інших мобілізаційних розпоряджень.

Законодавство забороняє військовим комісарам отримувати подарунки для себе або своїх близьких, якщо ці подарунки пов’язані з виконанням ними своїх службових повноважень. Дії військового комісара кваліфіковали за ст. 172-5 КУпАП – порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Санкція статті передбачає штрафу з конфіскацією подарунків.

У січні 2024 року справу розглянув суддя Шевченківського райсуду Львова Олег Ковальчук. Під час розгляду справи Андрій Дубовой заперечив свою вину у вчиненні адмінправопорушення, заявивши, що він не знав про зроблений Альбіною Савчук подарунок його сину. Військком також заявив, що чоловік, який перебуває у стосунках з Савчук, отримував виклик до ТЦК «на рівні з усіма військовозобов’язаними, однак проблема з мобілізацією осіб всім відома».

У суді Владислав Дубовой заявив, що він перебуває у стосунках із пасербицею Альбіни Савчук – дочкою чоловіка, з яким вона перебуває у цивільному шлюбі. У січні 2022 року Владислав Дубовой освідчився дівчині, тому Альбіна Савчук подарувала їм будинок. Син військкома стверджує, що будинок вирішили оформити на нього, бо у його нареченої є судові спори. Також Владислав Дубовой заявив, що не розповідав батькові про подарунок, бо він його не стосується.

«Щодо повісток батьку його нареченої, то ніколи не просив Андрія Дубового надсилати чи не надсилати їх, оскільки знав, що йому прийшли три повістки як військовозобов’язаному», – цитують у постанові суду слова Владислава Дубового.

Цивільний чоловік Альбіни Савчук, майбутній тесть Владислава Дубового, заявив, що уклав контракт із 125 бригадою та волонтерить, тому «не розуміє який зв’язок є між тим, що вони подарували житло як сім’ї Владиславу Дубовому і Роксолані та виконанням службових обов’язків Андрієм Дубовим».

Суддя Олег Ковальчук дослідив усі матеріали справи та закрив справу про адмінправопорушення щодо Андрія Дубового. На постанову ще може бути подана апеляція.