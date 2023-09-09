Будинок має готовність 95% і розташований на вул. Очеретяній у Брюховичах

Національне агентство з питань запобігання корупції скерувало до поліції висновок про вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією щодо сина керівника об’єднаного районного ТЦК міста Львова.

Як інформує НАЗК, син військкома – керівника об’єднаного районного ТЦК міста Львова – отримав подарунок у вигляді недобудованого будинку площею 638 м2 та прибудинкової території в смт Брюховичі, біля Львова.

«Жінка, яка подарувала будинок сину воєнкома, пов’язана особистими стосунками з чоловіком (виховують спільну малолітню дитину), який перебуває на обліку в цьому ж ТЦК і є особою, придатною до проходження служби в умовах війни», – йдеться у повідомленні Національного агентства з питань запобігання корупції.

У НАЗК стверджують, що цей чоловік з часу повномасштабного вторгнення жодного разу не викликався для проходження військово-лікарської комісії, оновлення даних чи виконання інших мобілізаційних розпоряджень.

Законодавство забороняє військовим комісарам отримувати подарунки для себе або своїх близьких, якщо ці подарунки пов’язані з виконанням ними своїх службових повноважень.

Такі дії військового комісара кваліфіковано за ст. 172-5 КУпАП – порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків, про що обґрунтованим висновком поінформовано ДСР Національної поліції України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу з конфіскацією подарунків.

НАЗК не називає прізвища військового комісара щодо якого скерувало до Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України висновок про корупцію. Утім, ще у липні 2023 року сайт антикорупційних розслідувань NGL.media опублікував статтю про те, як 27-річний син начальника одного з районних військкоматів Львова Андрія Дубового Владислав Дубовой у червні 2022 року отримав у подарунок недобудований будинок майже 640 м2 разом з присадибною ділянкою у 0,09 га на вулиці Очеретяній у Брюховичах. Про це нібито свідчить договір дарування, який є у розпорядженні NGL.media.

Як пишуть розслідувачі, оціночна вартість будинку у договорі дарування вказана 518,5 тис. грн, земельної ділянки – ще 357,5 тис. грн. Таким чином офіційна вартість подарунку становить загалом 876 тис. грн. Натомість реальна ринкова ціна такого будинку разом із ділянкою ставить не менше 4 млн грн.

Будинок сину військового комісара подарувала Альбіна Савчук, яка є орендаркою озера у Брюховичах та незаконно звела на його березі багатоповерховий готель. Вона відмовилась пояснити журналістам причину дарування будинку. Натомість Владислав Дубовой повідомив, що Савчук є його давньою знайомою та родичкою, але заперечив, що подарований будинок якось пов’язаний із посадою його батька.