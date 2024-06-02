26-річний ухилянт їхав за кордон, заховавшись під чидінням

У пункті пропуску «Смільниця» на кордоні з Польщею прикордонники затримали водія мікроавтобуса, який за 3 тис. доларів намагався нелегально вивезти за кордон 26-річного чоловіка, заховавши того в спеціальному сховку під сидінням.

Як розповіли в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, у пункті пропуску «Смільниця» під час поглибленого огляду мікроавтобуса Renault прикордонники виявили спеціально обладнаний сховок, в якому перебував уродженець Рівненщини.

«26-річний молодик сховався у спеціально облаштованому тайнику мікроавтобуса марки Renault. Доступ до сховку став можливим після демонтажу сидіння в пасажирському відділенні транспортного засобу. Зі слів чоловіка, у такий спосіб він мав намір потрапити до Німеччини», – йдеться в повідомленні ДПСУ 2 червня.

Водій автівки пообіцяв своєму таємному пасажиру, що довезе до пункту призначення за 3 тис. доларів.

Як результат, 26-річного чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності, натомість водію буса загрожує кримінальна відповідальність за незаконне переправлення осіб через кордон (ст. 332 ККУ).