На Буковині директора транспортної фірми оштрафували на 400 тис. грн за внесення ухилянтів в систему «Шлях». Чоловік допоміг незаконно перетнути кордон двом буковинцям. Обвинувачений погодився на підписання угоди про визнання своєї винуватості і йому суд присуди заплатити штраф.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що директором ТОВ «Джомолунгма Транс», який надає послуги з міжнародного перевезення осіб та вантажу, є Олексій Дамян. Обвинувачений з власного офісу в Чернівцях зайшов в спеціальний електронний кабінет суб’єкта господарювання і вніс двох ухилянтів як водіїв автоперевізників своєї фірми.

Зокрема, до обвинуваченого звернулися двоє буковинців. Вони запропонували йому грошову винагороду, щоб директор вніс їх в систему «Шлях».

«Обвинувачений в період з 20 січня 2023 року по 1 жовтня 2023 року здійснив внесення до електронного кабінету перевізника вебпорталу Державної служби України з безпеки на транспорті заявок на перетин двох чоловіків як водіїв ТОВ “Джомолунгма Транс”. Для цього подав документи, а саме трудові договори, хоча офіційно вказані особи працевлаштовані не були», – йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Чернівці від 21 червня.

Після дій обвинуваченого, двоє військовозобов’язаних чоловіків безперешкодно перетнули кордон. Аналізуючи всі докази і свідчення, суд дійшов висновку, що Олексій Дамян винен у кримінальному правопорушенні, а саме в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене щодо кількох осіб.

В суді обвинувачений свою вину визнав. Шевченківський районний суд визнав винним і присудив йому штраф в розмірі 400 тис. грн. Також буковинця позбавили права займатися господарською діяльністю, пов’язаною з організацією міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, строком на один рік.