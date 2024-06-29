Пара уклала фіктивний шлюб 15 червня 2024 року

У пункті пропуску «Грушів» прикордонники, під час перевірки документів 20-річного мешканця Прикарпаття, запідозрили, що чоловік уклав фіктивний шлюб. Згодом він сам зізнався, що одружився за розрахунком. У пресслужбі Львівського прикордонного загону у суботу, 29 червня, розповіли, що жінка з інвалідністю за свої послуги мала отримати 1300 доларів.

«Прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону викрили новостворене подружжя, яке намагалося виїхати з України. За розрахунками "молодят", чоловік мав отримати статус людини, яка супроводжує людину з інвалідністю. Проте плани псевдосім'ї розкрили прикордонники. У розмові сім'я зізналась, що 15 червня уклала шлюб за розрахунком», – розповіли прикордонники.

Правоохоронці кваліфікують інцидент як незаконне переправлення людей через державний кордон (ст. 332 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до п'яти років.