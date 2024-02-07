61-річного чоловіка затримали 7 лютого

У пункті пропуску «Краківець» під час спроби виїхати з України в Польщу прикордонники затримали 61-річного мешканця Сум, який зізнався, що проковтнув гашиш. У прес-службі Західного регіонального управління Держприкордонслужби у середу, 7 лютого, розповіли, що коли чоловік проходив перевірку на кордоні, на нього зреагував службовий собака.

«Для проходження контролю водій Volkswagen обрав смугу "зелений коридор»". У ході спільної з оперативними співробітниками та митниками перевірки чоловік зізнався, що напередодні ковтнув пакунок з гашишем вагою понад 40 грамів. Дурман українець мав намір перевезти для особистого вжитку», – йдеться у повідомленні прес-служби пркордонників.

Затриманий самостійно віддав прикордонникам пакунок з наркотиками. Згодом прикордонники повідомили про інцидент поліцейським, які розслідуватимуть випадок за статтею про контрабанду наркотичних засобів (ст. 305 ККУ). Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі.