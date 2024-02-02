В помешканнях підозрюваних провели 18 обшуків

На Буковині правоохоронці викрили організовану групу, яка займалася збутом наркотиків. За даними правоохоронці лише місячний оборот продажу психотропних речовин сягав майже мільйона гривень. Наркоторговці продавали понад шість видів психотропів. Під час обшуків вилучили амфетаміну, кокаїну, канабісу та інших на понад 2 млн гривень.

Поліцейські з’ясували, що чотири мешканці Чернівецького району організували схему продажу гуртових та одиничних партій наркотичних засобів. Чоловіки продавали та психотропних речовин.

«Зловмисники продаж амфетаміну, кокаїну, канабісу, солей alfa-PVP та таблеток LSD і Ecstasy організували через інтернет. Наркотики розповсюджували на території Чернівецької області у формі “закладок”», – повідомили в прокуратурі Буковини в п’ятницю, 2 лютого.

Правоохоронці провели 18 обшуків в помешканнях та в офісах, де працювали учасники групи. Під час них вилучено 1200 таблеток LSD, близько пів кілограма амфетаміну, 450 грамів аlpha-PVP, канабіс, приладдя для фасування наркотовару, комп’ютери, мобільні телефони, та готівку. Орієнтовна вартість забороненого товару сягає близько 2 млн грн.

Правоохоронці затримали чотирьох учасників злочинної групи. Чоловікам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України (Незаконне виготовлення, зберігання, та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Якщо вину буковинці доведуть в суді, то їм загрожує позбавленням волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.