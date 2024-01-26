Вартість вилучених наркотиків на «чорному ринку» становить близько 500 тисяч гривень

Під час обшуків у помешканні 29-річного мешканця Надвірної правоохоронці знайшли кілограм амфетаміну, близько 100 грамів канабісу і дві бойові гранати. Затриманому загрожує до 12 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 26 січня, вартість вилучених у прикарпатця наркотиків на «чорному ринку» становить близько 500 тисяч гривень.

«Серед вилученого: порошкоподібна речовина схожа на амфетамін, вагою близько 1 кілограма, рослинна речовина схожа на канабіс, вагою близько 100 грамів, речовина, схожу на екстракт канабісу, вагою близько 50 грамів, електронні ваги, предмети для фасування, які підтверджують факти збуту заборонених речовин», – інформують у поліції.

Окрім наркотиків у прикарпатця вилучили дві гранати із запалами. Чоловіка затримали, йому обиратимуть запобіжний захід.

За незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі.