Президент Володимир Зеленський вважає, що головним завданням на сьогодні є недопущення повного руйнування України

Президент України Володимир Зеленський вважає, що станом на сьогодні єдиною моделлю переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним є тристоронні перемовини за участі посередників, які брали участь у створенні чорноморського «зернового» коридору. Про це глава держави розповів в інтерв’ю американській колумністці Труді Рубін для The Philadelphia Inquirer, опублікованому у неділю, 30 червня.

«Модель така була застосована вперше на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялася не з Росією, а з ООН та Туреччиною. Вони, своєю чергою, взяли на себе відповідальність домовлятися з нами, а потім відповідну угоду підписувати з Росією. І так воно спрацювало: дві дзеркальні угоди, між якими є ООН та Туреччина...» – пояснив український лідер.

Він зазначив, що аналогічна модель може бути застосована і в територіальній цілісності, і в енергетиці, і в судноплавстві – коли країни з різних континентів готують рішення щодо тієї чи іншої кризи.

«А потім цей документ, якщо він влаштовує Україну, так само повинен розбиратися з представниками Росії. Поки що у нас є тільки така модель», – резюмував Володимир Зеленський.

Президент також висловив переконання, що головним завданням є недопущення повної руйнації України і забезпечення безпеки для її населення.

«Перша частина – не допустити руйнації повністю України і всього українського. Напевно, хтось скаже, що ми вже повністю пройшли цей етап. Я вважаю, поки не закінчиться війна – не можна сказати що, ми повністю відстояли нашу незалежність, бо дуже важливий момент в перемозі – це безпека для сьогодення і для майбутніх поколінь. А це – неможливість повторення агресії і цей елемент коли ми говоримо про перемогу», – заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше українська влада неодноразово заявляла про неможливість переговорів із Путіним. Після проведення Саміту миру 15-16 червня президент України заявив, що присутність представників від Росії на другому глобальному Саміті миру буде свідчити про те, що росіяни готові до перемовин щодо закінчення війни.

28 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна сама вирішуватиме, коли починати переговори з росіянами.