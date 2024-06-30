Росіяни на війні втрачають в рази більше особового складу, ніж українці

Володимир Зеленський розповів, яких втрат у війні зазнають українська та російська армії. За словами президента, на одного загиблого українця – шестеро окупантів. Про це глава держави розповів в інтерв’ю Труді Рубін для The Philadelphia Inquirer, опублікованому у неділю, 30 червня.

За словами президента, російська армія має більше людського ресурсу, однак командування окупантів не береже своїх військових.

«У нас сьогодні гинуть один українець до шести росіян. У нас була статистика десь в чотири рази, а зараз на Харківському напрямку, Покровському напрямку, зараз цифри один до шести», – розповів Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський також наголосив на тому, сучасна війна – це війна технологій. Тому, на думку президента, переможе той, хто більш технологічний.

«Я не кажу, що ми будемо воювати до кінця і нам вистачить людей. Ні, я хочу сказати, що всі ці балачки про велику кількість людей, про мільйони людей, так, вони мають рацію, але інша війна. Війна технологічна. Хто більш технологічний, той може перемагати», – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 25 лютого 2024 року під час пресконференції у межах форуму «Україна. Рік 2024» Володимир Зеленський повідомив, що у російсько-українській війні Україна втратила 31 тис. військовослужбовців. Своєю чергою росіяни на той час втратили вбитими 180 тис. військовослужбовців.