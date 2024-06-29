Іван Білоусов з Кременчука працює в кавовій компанії Idealist Coffee Co

Іван Білоусов з Кременчука, що на Полтавщині, виборов третє місце на Світовому чемпіонаті з кави у Копенгагені. Про це у суботу, 29 червня, повідомили на сторінці конкурсу. Іван Білоусов, який працює менеджером комерціного відділу у київській компанії Idealist Coffee Co, готував каву в джезві. Бронза Івана Білоусова є найкращим результатом України у цій спеціальності з 2018 року (тоді четверте місце виборов Артем Бакуров з київської кав’ярні One love coffee).

Зазначимо, що чемпіонат кави відбувся у Данії, з 27 по 29 червня. Учасники змагалися у трьох номінаціях: кава та алкоголь, лате-арт та джезва. У кав'ярні Idealist Coffee розповіли, що Іван пропустив уперед тільки Францію і Туреччину. Четверте місце виборов представник Італії, а п’яте – Канади.

Переможці світового чемпіонату кави 2024 року (Фото чемпіонату)

Іван Білоусов є національним чемпіоном України з приготування кави у джезві. Напередодні світового чемпіонату він розповідав, що створив для конкурсу авторський напій під назвою «Східний експрес».

«Я обрав концепцію виступу, яка пов'язана з подорожжю до Стамбула. На мою думку, виникла класна ідея, чим можна доїхати до Стамбула. І я згадав про потяг "Східний експрес", тому авторський напій має назву "Східний експрес" або Orient express. Для цього я створив собі форму й зробив цікаву ідею з подачею. Я презентував каву в келиху з кубиком льоду, а для кращого візуального сприйняття зробив дерев'яну шкатулку з підсвіткою. Коли ми ставимо на неї келих, то він підсвічується знизу», – розповідав Іван Білоусов напередодні конкурсу.

Він зазначив, що для авторського напою обирав каву з Колумбії, яка має високу солодкість. Кава була оброблена у лактобактеріях.

Додамо, що кавова компанія Idealist Coffee Co працює з 2019 року і є найбільшим в Україні виробником дріп-кави. Саме цю продукцію Idealist Coffee з 2022 року постачає для «Укрзалізниці». Засновником бізнесу є Сергій Корецький, який очолює ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта».