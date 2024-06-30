У Франції завершився перший тур парламентських виборів

Ультраправа партія «Національне об'єднання» лідирує на парламентських виборах у Франції. Про такі дані свідчить опитування проведені на виборчих дільницях. Про це у неділю, 30 червня, повідомляє французька газета La Figaro.

За даними опитування Ifop, яке опублікували французькі журналісти, партію «Національне об'єднання» підтримали 34,2% виборців. Блок лівих партій «Новий народний фронт» підтримали 29,1% виборців. А партія «Відродження» чинного президента Емманюеля Макрона здобула 21,5% голосів.

У першому турі парламентських виборів у Франції перше місце посіла партія «Національне об'єднання»

За даними французького міністерства внутрішніх справ, явка на цих виборах є рекордною з 1981 року, вона склала 69,7%. За словами Емманюеля Макрона, такий показник свідчить про бажання французів «прояснити політичну ситуацію».

До другого туру парламентських виборів, який відбудеться 7 липня, пройдуть всі кандидати, які у першому турі здобули понад 12,5% голосів.

Як інформував ZAXID.NET, у неділю, 9 червня, президент Франції Емманюель Макрон несподівано оголосив про розпуск нижньої палати французького парламенту Національних зборів.

Як зазначає «Європейська правда», у разі перемоги партії «Національне об'єднання» у Франції вперше з 1990-х років може скластись ситуація, коли президент і уряд належать до різних політичних таборів.

Зазначимо, що ставлення партії «Національне об'єднання» до вторгнення Росії в Україну залишається невизначеним. Крім того, президент Франції Емманюель Макрон звинувачував ультраправих у залежності від Росії. Втім, напередодні дострокових парламентських виборів лідер французьких ультраправих Жордан Барделла заявив, що готовий протистояти Москві.