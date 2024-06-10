​​​​​​​Позачергові вибори у Франції відбудуться 30 червня та 7 липня

Президент Франції Емманюель Макрон ввечері у неділю, 9 червня, оголосив про розпуск нижньої палати французького парламенту Національних зборів. Як пише Le Figaro така заява прозвучала одразу після оголошення перших даних екзит-полів на виборах до Європейського парламенту, за підсумками яких його партія зазнала поразки.

У своєму зверненні до нації французький президент сказав, що результати виборів до парламенту ЄС «не є хорошим результатом для партій, які захищають Європу». Макрон також додав, що «це ситуація, з якою він не може змиритися».

«В кінці цього дня я не зможу діяти так, ніби нічого не сталося, до цієї ситуації додається лихоманка на громадських та парламентських дебатах в нашій країні в останні роки», – сказав Макрон.

За його словами, він «вирішив повернути французам вибір свого парламентського майбутнього шляхом голосування».

«Сьогодні ввечері я розпускаю Національні збори. За кілька хвилин я підпишу указ про скликання парламентських виборів, які відбудуться 30 червня у першому турі та 7 липня у другому», – додав президент Франції.

Перед тим президент партії «Національне об'єднання», яка перемогла на виборах, 28-річний Джордан Барделла закликав Макрона розпустити парламент.

«Президент не може залишатися глухим до послання, надісланого французами: ми просимо його взяти до уваги цю нову політичну ситуацію, повернутися до французького народу та організувати нові парламентські вибори», – заявив він у соцмережі Х.

За даними соціологів, «Національне об’єднання», яке очолює Джордан Барделла, набрало від близько 33% голосів у порівнянні з приблизно 15% партії «Відродження» Емманюеля Макрона. До 2021 року партію «Національне об’єднання» очолювала Марін Ле Пен, яку називають активною прихильницею російського президента Володимира Путіна.

Додамо, що 9 червня в країнах Євросоюзу відбувся заключний день голосування на виборах до Європейського парламенту. Понад 370 млн виборців у різних країнах членах ЄС мали проголосувати за новий склад Європейського парламенту, що має представницьку, законодавчу, контрольну й консультативну роль в ЄС. За попередніми підсумками, у новий склад парламенту проходить більше ультраправих і консервативних політичних сил.