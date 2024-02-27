Допомогу виділятимуть за трьом напрямками фінансування

У вівторок, 27 лютого, Європейський парламент остаточно схвалив допомогу для України на суму 50 млрд євро. Про це повідомили у прес-службі Європарламенту.

«Перегляд довгострокового бюджету ЄС – багаторічної фінансової рамки (MFF) – включає 50 млрд євро для України та “Платформу стратегічних технологій для Європи” (STEP), яка спрямована на підтримку конкурентоспроможності та стійкості ЄС у стратегічних секторах», – повідомили у прес-службі Європарламенту.

536 депутатів Європарламенту проголосували за виділення коштів. Водночас 40 членів парламенту витупили проти, а 39 – утрималися від голосування.

Нагадаємо, Єврокомісія озвучила плани створити комплекс фінансування для України ще у червні 2023 року. Виділені гроші мають забезпечити макрофінансову стабільність України, а також сприяти відновленню та модернізації країни під час євроінтеграції. Згідно із планом Єврокомісії, фінансування розподілиться за трьома напрямками:

Гранти та позики;

Інвестиції;

Технічна допомога.

У грудні 2023 року прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ветував виділення Україні 50 млрд євро. Прем’єр вимагав у ЄС розблокувати усі заморожені для Угорщини кошти, і тільки після цього Угорщина розглядатиме голосування за макрофін для України. Йдеться про приблизно 30 млрд євро, які були заморожені через можливі проблеми з верховенством права та хабарництвом в Угорщині після змін у судовій системі країни.

Попри вето Орбана, 1 лютого 2024 року лідери ЄС схвалили надання Україні 50 млрд євро допомоги в межах програми Ukraine Facility.