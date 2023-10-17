Європарламент схвалив створення спеціального фінансового інструмента для України (Ukraine Facility), який передбачає фінансування до 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки. Рішення підтримали 512 євродепутатів, 45 проголосували проти, а ще 63 утрималися, повідомила прес-служба Європарламенту у вівторок, 17 жовтня.

Нагадаємо, у червні 2023 року Єврокомісія повідомила, що планує створити комплекс фінансування на 50 мільярдів євро у формі грантів та позик. Ці кошти мають підтримати макрофінансову стабільність, сприяти відновленню та модернізації України під час євроінтеграції. Загалом фінансування поділено на три напрямки.

Перший напрямок – підтримка України у вигляді грантів та позик. Для цього український уряд має підготувати план відновлення, реконструкції та модернізації держави, а також описати реформи та інвестиції, які Україна планує здійснити під час процесу вступу до ЄС. Акцент буде на реформі держуправління, належному врядуванні, верховенстві права, боротьбі з корупцією та управлінні фінансами.

Другий напрямок – спеціальна інвестиційна структура для України, щоб залучати державні та приватні інвестиції для відновлення і реконструкції України. Цей напрямок доповнить усі чинні інструменти підтримки України з можливістю розширення.

Третій напрямок – технічна допомога та інші допоміжні заходи. Зокрема, йдеться про мобілізацію досвіду реформ, підтримку місцевої влади та громадянського суспільства.

Депутати Європарламенту наполягають, щоб Ukraine Facility була узгоджена якнайшвидше разом із загальним бюджетним переглядом, оскільки з 2024 року не буде жодних положень про допомогу Україні. Пакет також має бути інтегрований у річний бюджет на наступний рік, який буде узгоджено в листопаді.

Водночас однією з ключових вимог євродепутатів є те, щоб активи Росії та пов'язаних з війною осіб, були використані для відновлення України. Також європарламент посилив положення щодо боротьби з шахрайством, корупцією, конфліктом інтересів і порушеннями під час використання коштів ЄС в Україні. Так, компанії під впливом олігархів не повинні мати право на фінансування.

Ця програма є частиною поточного перегляду довгострокового бюджету ЄС, який хочуть скоригувати, оскільки він був «серйозно виснажений» після «численних криз» з 2021 року.