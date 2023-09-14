У Європарламенті вважають, що Аляксандр Лукашенко (на фото) має відповідати за агресію проти України на рівні із Путіним

Європейський парламент у середу, 13 вересня, проголосував за резолюцію про відносини з Білоруссю, в якій визнав самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка співучасником злочинів, скоєних Росією в Україні, зокрема у депортації дітей. Про це пише Deutsche Welle.

Парламентарі також звернулися до Міжнародного кримінального суду із закликом видати ордер на арешт білоруського диктатора. Доповідь було прийнято 453 голосами «за», 21 – «проти», ще 40 депутатів утрималися.

У доповіді депутати Європарламенту також закликали до посилення санкцій ЄС проти Білорусі, наголошуючи водночас, що недавнє прибуття російських найманців із терористичної Групи «Вагнер» створює нові потенційні ризики безпеки для України, а також для сусідів Білорусі з ЄС та для всього Євросоюзу.

У резолюції є розділ «Участь режиму Лукашенка в агресивній війні Росії проти України». Там, зокрема, є пункт про те, що Європарламент підтримує розслідування української прокуратури ролі Білорусі у примусових депортаціях і вважає, що дії самого Лукашенка та його режиму можуть також прирівнюватись до злочину проти людяності.

Європарламент вважає Лукашенка відповідальним за ці воєнні злочини нарівні з Владіміром Путіним та дитячою омбудсменкою РФ Марією Львовою-Бєловою, і тому закликає МКС розглянути можливість видачі аналогічного міжнародного ордера на арешт білоруського диктатора.

Окрім видачі ордера на арешт Лукашенка, парламент закликає Раду Євросоюзу розширити перелік підсанкційних осіб і додати до нього причетних до примусової депортації українських дітей до Білорусі.

Крім цього, у доповіді йдеться про політичні переслідування в Білорусі, цензуру, дезінформацію та нелегітимність режиму Лукашенка.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Марії Львової-Бєлової за депортацію дітей з України.