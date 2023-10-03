Європейський парламент проголосував за резолюцію з перегляду бюджету Євросоюзу на 2021-2027 роки, які, зокрема, передбачають створення спеціального Українського фонду в 50 млрд євро. Про це 3 жовтня повідомив Європарламент, пише «Європеейська правда».

Поправки про середньостроковий перегляд багаторічної фінансової програми на 2021-2027 роки були схвалені 393 голосами проти 136. Ще 92 євродепутати утрималися.

Як ідеться в документі, перегляд бюджету має бути сфокусований на чисельних наслідках російської загарбницької війни проти України, на зміцненні відкритої стратегічної автономії та суверенітету ЄС та на наданні Євросоюзу адекватної гнучкості для відповіді на кризи.

Перед цим Європарламент проголосував за новий механізм, що має на меті стимулювати оборонну промисловість та допомогти країнам модернізувати озброєння. Новий короткостроковий інструмент зі скороченою назвою EDIRPA, вже погоджений з Радою ЄС наприкінці червня, допоможе країнам закривати найбільш термінові оборонні потреби на тлі інтенсивної допомоги Україні, а також має підвищити ефективність і конкурентність європейських виробників.