У четвер, 1 червня, Європарламент підтримав законопроект про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет, повідомила «Європейська правда».

Європейська комісія представила відповідний законопроект 3 травня 2023 року, і того ж місяця депутати Європарламенту погодилися запустити процедуру термінового розгляду документа в парламенті, щоб прискорити його ухвалення.

За законопроект проголосували 446 депутатів Європарламенту, проти – 67, а ще 112 утрималися. Тепер депутати Європарламенту розпочнуть переговори з Радою ЄС з метою досягнення політичної угоди, за яку депутати Європарламенту проголосують на пленарному засіданні в липні.

Паралельно євродепутати працюють над Європейським оборонно-промисловим зміцненням через спільний закон про закупівлі (EDIRPA) для підтримки співпраці між державами-членами на етапі оборонних закупівель з метою заповнення найбільш нагальних і критичних прогалин.

Нагадаємо, в березні Рада Євросоюзу схвалила план із забезпечення України мільйоном боєприпасів протягом 12 місяців, який складається з трьох частин: передання артилерійських снарядів із запасів держав ЄС, спільні закупівлі в оборонних компаній та інвестиції в промислові потужності. За словами топ-дипломата ЄС Жозепа Борреля, станом на зараз держави Євросоюзу надали Україні 220 тис. артилерійських боєприпасів різних калібрів і 1300 ракет.