Адміністраторку групи викрили у березні 2024 року

Косівський районний суд Івано-Франківської визнав винною у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ Оксану Микитюк, але звільнив від покарання, призначивши півтора року іспитового терміну. У вироку йдеться, що обвинувачена майже рік була адміністраторкою групи, в якій повідомляла про адреси вручення повісток.

Згідно з матеріалами справи, мешканка села Уторопи Косівського району Оксана Микитюк, яка виховує трьох малолітніх дітей, у квітні 2023 року створила у Viber групу, де повідомляла про місця вручення повісток. Інформацію про роботу військових ТЦК Оксана Микитюк отримувала від читачів групи. Обвинувачена адмініструвала групу до 7 березня 2024. За цей час вона опублікувала 14 дописів з адресами роботи військових у Косівському районі.

У суді Оксана Микитюк уклала з прокурором угоду про визнання винуватості та розкаялась. Суддя Юлія Кіцула визнала її винною у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 ККУ), але звільнила від покарання, призначивши півтора року іспитового терміну. Вирок можна оскаржити в Івано-Франківському апеляційному суді.