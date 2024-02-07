Правоохоронцям вдалося заспокоїти натовп і невдовзі люди розійшлися

У вівторок, 6 лютого, близько сотні мешканок прикарпатського села Космач перекрили дорогу, зупиняючи автомобілі і перевіряючи прописку водіїв, що в’їжджають в село. Сталося це після того, як в місцевому Telegram-каналі з’явилася інформація про прибуття в Космач працівників ТЦК і СП. Внаслідок конфлікту постраждали троє людей, серед яких 6-річна дитина. Після інциденту селяни розійшлись по домівках.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 7 лютого, мешканці отримали неправдиву інформацію у локальному Telegram-каналі, внаслідок чого близько сотні жінок перекрили дорогу та не пропускали автомобілі.

«Між громадянами відбулись сутички, в яких постраждала неповнолітня та дві жінки. Вони були доставлені до місцевої лікарні», – інформують у поліції.

Постраждала під час заворушень прикарпатка Іванна Ванджурак розповіла, що її та 6-річну доньку побили, коли вона намагалася проїхати у відділення пошти Космача з сусіднього села.

Вирване під час конфлікту на блокпості волосся

«У самому центрі біля заправки мене зупинив натовп розлючених жінок, з яких деякі особи були у великому стані алкогольного спʼяніння, у них були в руках дубінки, біти. різні металеві штуки. Сказали, що я приїхала до них в село здавати їх і здавати їхніх чоловіків. Вони почали бити машину, витягувати мене. Одна жіночка запхала биту у вікно і дала в голову дитині, в той час як інша мене тримала за волосся і я нічого не могла зробити», – написала жінка у Facebook, додавши, що в неї струс мозку, а в дитини забій носа.

Правоохоронцям вдалося заспокоїти натовп і невдовзі люди розійшлися. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2. ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб).