Так званий «панамський архів» містить 11,5 млн файлів

Суд у Панамі виправдав 28 осіб, звинувачених у відмиванні грошей у справах так званого «панамського архіву». У заяві не вказані імена виправданих осіб, повідомило Reuters у суботу, 29 червня.

За даними видання, ідеться про одного з засновників юридичної фірми Mossack Fonseca 76-річного громадянина Німеччини Юргена Моссака. І другого співзасновника компанії 71-річного Рамона Фонсека, який помер у травні 2024 року. Суддя Панамського суду Балуїза Маркінес постановив скасувати запобіжні заходи щодо всіх обвинувачених і зазначив, що один кримінальний процес скасовано у зв'язку зі смертю одного з обвинувачених.

Підставою для винесення виправдувальних вироків стало те, що отримані журналістами електронні докази з серверів Mossack Fonseca не можуть бути використані у кримінальному провадженні через причину «законності їх збору», а частина матеріалів виявилася недостатньо переконливою для суду.

Як зазначає Reuters, панамська юридична фірма Mossack Fonseca опинилась у центрі уваги у квітні 2016 році після публікації розслідування «Панамські документи», яке провели Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів спільно з Центром дослідження корупції та організованої злочинності. У низці оприлюднених закритих документів Mossack Fonseca, яка надавала послуги реєстрації офшорних компаній, йшлося про причетність світових лідерів і знаменитостей до схем з відмивання грошей і уникнення оподаткування.

Розслідування журналістів викрило розгалужені корупційні схеми та відправило до в'язниці десятки латиноамериканських політичних і бізнес-лідерів, у тому числі кількох колишніх глав держави й урядів. У 2016 році повідомлялось, що відповідно до матеріалів «панамського архіву», власниками офшорних рахунків є 165 українців і 195 українських компаній. Проте в Україні не відкрили жодної кримінальної справи щодо використання офшорів, згадуваних в так званому «панамському архіві».

У 2017 році Mossack Fonseca заявила, що фірма стала жертвою злому комп’ютера і що витік інформації був перекручений. У 2018 році Центр дослідження корупції й організованої злочинності опублікував нові документи з «панамського архіву», пов'язані з юридичною компанією Mossack Fonseca, які охоплюють період 2016-2017 років.