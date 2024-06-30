Мешканка Тернопільщини запевнила, що не планувала поранити поліцейську сокирою

Лановецький районний суд Тернопільської області призначив три роки пробаційного нагляду Ользі Кізіловій за погрози поліцейській. У вироку йдеться, що у квітні 2024 року поліцейські прийшли до Ольги Кізілої, бо та повідомила про зникнення чоловіка. Під час розмови обвинувачена подумала, що слідча її ображає і почала погрожувати їй сокирою.

Згідно з опублікованими у судовому реєстрі матеріалами справи, ввечері 4 квітня 2024 року, приблизно о 20:14, Ольга Кізілова зателефонувала у відділення поліції у Ланівцях й повідомила, що її чоловік чотири місяці не виходить на зв'язок. Після цього, о 20:50, поліцейські приїхали додому до жінки. Однак вона поводилася агресивно та сварилася з правоохоронцями. Згодом Ольга Кізлова взяла сокиру й підійшла до слідчої.

У суді обвинувачена повністю визнала провину й розкаялась. Вона сказала, що коли давала свідчення, то дуже розхвилювалася й в якийсь момент подумала, що слідча її ображає, тому й дістала сокиру. Ольга Кізілова запевнила, що хотіла лише налякати поліцейську.

Суддя Андрій Радосюк визнав Ольгу Кізілову винною у погрозі правоохоронцям (ч. 1 ст. 345 ККУ) та призначив три роки пробаційного нагляду. Під час цього обвинувачена має періодично з'являтися в органах пробації, повідомляти про зміну роботи чи місця проживання, не виїжджати за кордон без погодження. Вирок можна оскаржити у Тернопільському апеляційному суді.