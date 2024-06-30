Суд покарав мешканку Тернопільщини за погрози сокирою слідчій
Ользі Кізіловій, яка викликала поліцейських, здалось, що слідча її ображає
Лановецький районний суд Тернопільської області призначив три роки пробаційного нагляду Ользі Кізіловій за погрози поліцейській. У вироку йдеться, що у квітні 2024 року поліцейські прийшли до Ольги Кізілої, бо та повідомила про зникнення чоловіка. Під час розмови обвинувачена подумала, що слідча її ображає і почала погрожувати їй сокирою.
Згідно з опублікованими у судовому реєстрі матеріалами справи, ввечері 4 квітня 2024 року, приблизно о 20:14, Ольга Кізілова зателефонувала у відділення поліції у Ланівцях й повідомила, що її чоловік чотири місяці не виходить на зв'язок. Після цього, о 20:50, поліцейські приїхали додому до жінки. Однак вона поводилася агресивно та сварилася з правоохоронцями. Згодом Ольга Кізлова взяла сокиру й підійшла до слідчої.
У суді обвинувачена повністю визнала провину й розкаялась. Вона сказала, що коли давала свідчення, то дуже розхвилювалася й в якийсь момент подумала, що слідча її ображає, тому й дістала сокиру. Ольга Кізілова запевнила, що хотіла лише налякати поліцейську.
Суддя Андрій Радосюк визнав Ольгу Кізілову винною у погрозі правоохоронцям (ч. 1 ст. 345 ККУ) та призначив три роки пробаційного нагляду. Під час цього обвинувачена має періодично з'являтися в органах пробації, повідомляти про зміну роботи чи місця проживання, не виїжджати за кордон без погодження. Вирок можна оскаржити у Тернопільському апеляційному суді.